D’Alema | Israele va boicottato I giovani che protestano per Gaza sono l’ultimo baluardo della civiltà europea

Ilfattoquotidiano.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È chiaro che bisogna boicottare Israele. Hanno ragione quei ragazzi che lo dicono, che protestano nelle università e che vengono assurdamente rimproverati. Loro hanno ragione, perfettamente ragione. Sono l’ultimo baluardo della civiltà europea “. Con questa affermazione, che nel corso del dibattito torna come un monito e un discrimine politico, Massimo D’Alema imprime una direzione decisa e dirimente al convegno “Piano Trump: una tregua senza pace?”, organizzato a Roma dai deputati del Pd: riportare al centro del discorso pubblico italiano ciò che gran parte della politica e dell’informazione omettono e che invece definisce la sostanza tragica della crisi mediorientale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

d8217alema israele va boicottato i giovani che protestano per gaza sono l8217ultimo baluardo della civilt224 europea

© Ilfattoquotidiano.it - D’Alema: “Israele va boicottato. I giovani che protestano per Gaza sono l’ultimo baluardo della civiltà europea”

Altri contenuti sullo stesso argomento

D'Alema choc: "Boicottare Israele"

Cerca Video su questo argomento: D8217alema Israele Boicottato Giovani