D’Alema | Israele va boicottato I giovani che protestano per Gaza sono l’ultimo baluardo della civiltà europea
“È chiaro che bisogna boicottare Israele. Hanno ragione quei ragazzi che lo dicono, che protestano nelle università e che vengono assurdamente rimproverati. Loro hanno ragione, perfettamente ragione. Sono l’ultimo baluardo della civiltà europea “. Con questa affermazione, che nel corso del dibattito torna come un monito e un discrimine politico, Massimo D’Alema imprime una direzione decisa e dirimente al convegno “Piano Trump: una tregua senza pace?”, organizzato a Roma dai deputati del Pd: riportare al centro del discorso pubblico italiano ciò che gran parte della politica e dell’informazione omettono e che invece definisce la sostanza tragica della crisi mediorientale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
D'Alema choc: "Boicottare Israele"
Riconoscete questi personaggi? L'ex presidente del Consiglio D'Alema a braccetto con quelli di Hezbollah, Libano. D'Alema non è però l'ultimo erede di una tradizione imbarazzante: a sinistra ce ne sono ancora tanti (vedi ddl Delrio e la fatwa che il Pd ha lan - facebook.com Vai su Facebook
Anche Massimo D'Alema ha usato toni molto duri sui centristi filo-israeliani del Pd sempre più fuori controllo, definendo quella in corso in Palestina «una pulizia etnica, un piano di sottomissione e colonizzazione che mira a ridurre i palestinesi nelle condizioni Vai su X