Corona censurato | perché il giudice ha bloccato Falsissimo accogliendo il ricorso di Signorini

Il Tribunale di Milano ha ordinato il blocco dei contenuti di Falsissimo su Alfonso Signorini, accogliendo il ricorso di quest’ultimo contro Fabrizio Corona. La decisione si basa sulla mancanza di prove del presunto “sistema” e sulla presenza di contenuti diffamatori che arrecano danno alla reputazione. La sentenza evidenzia l’importanza di tutelare la dignità personale attraverso strumenti legali adeguati.

Il Tribunale Civile di Milano ha ordinato il blocco e la rimozione dei contenuti di Falsissimo dedicati ad Alfonso Signorini, accogliendo il ricorso presentato dal conduttore del Grande Fratello contro Fabrizio Corona.Alla base della decisione, l'assenza di prove, la natura diffamatoria delle affermazioni e il rischio di un danno imminente e irreparabile alla reputazione del ricorrente.

Recentemente, Fabrizio Corona ha denunciato una presunta censura da parte della giustizia, dopo che un giudice ha emesso una diffida e bloccato il programma Falsissimo, in cui Corona era coinvolto.

Il giudice civile Roberto Pertile ha accolto il ricorso dei legali di Alfonso Signorini, bloccando temporaneamente la trasmissione di Falsissimo.

