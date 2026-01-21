Durante un’operazione “Alto Impatto” nei quartieri Tamburi, la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne per detenzione di droga e denunciato un 65enne per evasione. L’intervento mirava a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e garantire maggiore sicurezza nel territorio tarantino.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato nel corso di un’operazione “Alto Impatto”, ha arrestato un giovane tarantino di 31 anni perché considerato presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato in stato di libertà un noto pregiudicato tarantino perché presunto responsabile del reato di evasione. Il personale della Squadra Mobile, con l’ausilio del personale del Commissariato Borgo, del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e delle unità cinofile di Bari e Brindisi, ha effettuato una mirata operazione in via Machiavelli al Quartiere Tamburi che in un recente passato è stata teatro di efferati episodi delittuosi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Blitz antidroga ai Tamburi, arrestato un 31enne e denunciato un 65enne per evasione

Leggi anche: Afragola, operazione antidroga: arrestato 23enne ai domiciliari e denunciato un 20enne

Leggi anche: Blitz antidroga a Fiuggi, 27enne Arrestato per Spaccio

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Maxi blitz a Roma, paracadutisti in azione: arrestati i pusher, clienti in fila rimasti senza drogaMaxi blitz antidroga al Quarticciolo: 18 arresti, 500 dosi sequestrate e armi recuperate dai Carabinieri e dal Tuscania a Roma. virgilio.it

Roma, maxi blitz antidroga al Quarticciolo: paracadutisti in azione, 18 gli arrestiMaxi blitz antidroga al Quarticciolo (Roma): in azione anche i paracadutisti, sono 18 le persone arrestate. notizie.it

Sgominata organizzazione di narcotrafficanti Anche Bergamo e Brescia coinvolte nel maxi blitz antidroga della Polizia di Stato con epicentro a Reggio Emilia. Importati in Italia ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana dal Sud... - facebook.com facebook

Taranto, blitz antidroga «Leon»: il pm chiede 24 condanne x.com