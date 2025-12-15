Carabinieri trovano un lupo chiuso in gabbia | la scoperta in un blitz antidroga a Foggia

Durante un'operazione antidroga a Foggia, i Carabinieri hanno scoperto un lupo rinchiuso in una gabbia. La scoperta ha suscitato attenzione, e l'animale sarà ora affidato a un centro di recupero, dove verranno valutate le possibilità di reinserimento in natura.

