Lavorare scalzi in ufficio non è più solo una stravaganza da film ma un trend che promette meno stress e più concentrazione

Lavorare scalzi in ufficio sta diventando un trend in crescita, associato a benefici come minore stress e maggiore concentrazione. Questa pratica, un tempo considerata una stravaganza cinematografica, sta trovando spazio anche nel mondo reale, offrendo un approccio diverso al benessere sul posto di lavoro.

Lavorare scalzi in ufficio non è più solo una stravaganza da film. Chi si ricorda Michael Burry ne La grande scommessa - il gestore di fondi interpretato da Christian Bale che girava per l'ufficio in t-shirt, pantaloncini e rigorosamente senza scarpe - forse all'epoca pensava a una bizzarria da genio fuori controllo. Visionario sì, ma anche un po' too much. E invece, dieci anni dopo, quella che sembrava solo una trovata da pellicola è diventata una vera tendenza. Scalzi in ufficio, quindi. Non una provocazione, ma un trend che sta lentamente prendendo piede (perdonateci il terribile gioco di parole.

