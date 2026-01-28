Fabrizio Corona replica al comunicato stampa diffuso da Mediaset | Non prendono posizione perché la Consob quotata in Borsa potrebbe crollare

Fabrizio Corona risponde alle accuse di Mediaset pubblicando su Instagram una sua immagine del comunicato stampa diffuso dalla tv. Corona non fa giri di parole e sostiene che Mediaset non prende posizione perché, secondo lui, la Consob, la società di controllo, potrebbe andare in crisi se si schierasse. La vicenda si fa sempre più calda, con Corona che non risparmia frecciate e l’azienda che invece mantiene il silenzio.

In una Instagram Stories, Fabrizio Corona ha pubblicato un’immagine del comunicato stampa diffuso da Mediaset contro di lui, accompagnando un commento alla foto. “Faccio quello che voi fate da anni. Racconto, facendo inchiesta, visto che ci sono persone indagate, il vostro sistema”, ha scritto l’ex re dei paparazzi. “Posso farlo perché conosco da dentro. Svelo alla gente – ha aggiunto – le vostre menzogne dette per guadagnare e manipolare allo scopo di potere”. Corona ha poi concluso affermando di farlo “perché ne ho il diritto, il resto è menzogna”. Sempre su Instagram Corona ha pubblicato anche un video in cui afferma che Mediaset non prenderebbe posizione sulla vicenda che riguarda Alfonso Signorini perché altrimenti la Consob, dato che è un’azienda quotata in Borsa, potrebbe farli crollare per aver violato il codice etico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

