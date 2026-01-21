Mediaset ha intentato una causa contro Fabrizio Corona, accusandolo di minacce e diffamazione, con la richiesta di intervento della DDA. La risposta di Corona, che ha definito la situazione come un inizio di guerra, evidenzia la tensione tra le parti. La vicenda si inserisce in un contesto di confronti pubblici e controversie legali che coinvolgono figure note del panorama mediatico italiano.

Una mossa che mostra da che parte sta Mediaset: ha denunciato Fabrizio Corona per minacce e diffamazione, chiedendo anche l'intervento della dda (Direzione Distrettuale Antimafia) Mediaset ha deciso di fare causa a Fabrizio Corona a seguito delle pesanti dichiarazioni fatte sul caso Signorini ma più in generale sull’organizzazione dei casting del Grande Fratello. Una storia che è stata molto dibattuta in questo ultimo mese e che ha portato Alfonso Signorini ad autosospendersi da Mediaset e, successivamente ad essere indagato per violenza sessuale ed estorsione, a seguito della denuncia di Antonio Medugno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mediaset fa causa a Fabrizio Corona, la replica: “Ora è guerra”

‘Vietate i social a Fabrizio Corona’, la replica a Mediaset e Signorini: ‘È guerra, per fermarmi mi dovete sparare’Fabrizio Corona ha ribadito la sua posizione riguardo ai social, respingendo le accuse di Mediaset e Signorini.

Leggi anche: Mediaset denuncia Fabrizio Corona, la replica dell’ex paparazzo: “Ormai è guerra, per fermarmi dovete spararmi”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

ALFONSO SIGNORINI e FABRIZIO CORONA: ORA è GRAVE.. | JematriaDue

Argomenti discussi: A testa alta, le serie con Sabrina Ferilli gratis su Mediaset Infinity; Serie A: boom per DAZN con Inter-Napoli, oltre 2 milioni di telespettatori. Stasera Roma-Torino di Coppa Italia su Mediaset; Grande Fratello Vip, l'offerta da urlo per Selvaggia Lucarelli: c’entrano anche Biagiarelli e Ballando con le stelle; John Wick - Qui Mediaset.

Fuori dal coro. . Rossella, sorella di Paolo, il ragazzo con la vita distrutta a causa di un pestaggio di una baby gang a #Torino, ha chiesto ad un ex membro di una baby gang il perché di così tanta violenza. Il servizio completo di Cristina Autore a #Fuoridalcoro - facebook.com facebook