Fabrizio Corona torna a parlare su Instagram, rispondendo alle accuse di Mediaset. L’ex paparazzo sostiene di avere il diritto di fare inchieste e definisce false le scritte che lo coinvolgono. Corona si difende e non intende arretrare, invitando i suoi follower a seguirlo per ulteriori aggiornamenti.

Il comunicato di Mediaset contro il “metodo” di Fabrizio Corona non ferma l’ex re dei paparazzi che su Instagram ha pubblicato la sua risposta ai figli di Silvio Berlusconi. Corona ha affermato di fare inchiesta e di averne il diritto promettendo di svelare “menzogne dette per guadagnare e manipolare”. La replica di Fabrizio Corona a Mediaset In una Instagram Stories, Fabrizio Corona ha pubblicato un’immagine del comunicato stampa diffuso da Mediaset contro di lui, accompagnando un commento alla foto. “Faccio quello che voi fate da anni. Racconto, facendo inchiesta, visto che ci sono persone indagate, il vostro sistema”, ha scritto l’ex re dei paparazzi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fabrizio Corona replica al comunicato Mediaset accusando Silvio Berlusconi e i figli: "Scritte menzogne"

Fabrizio Corona richiama l’attenzione sul passato, rispolverando l’editto bulgaro di Berlusconi in relazione alla sua denuncia e al divieto di diffondere contenuti imposto da Mediaset.

La dichiarazione di Mediaset e Pier Silvio Berlusconi ribadisce che la libertà di espressione non deve essere usata per diffamare o danneggiare ingiustamente le persone.

