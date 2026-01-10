Stai diritto risulti più figo | il cartello che spiega Fabrizio Corona meglio di qualsiasi confessione

Nel documentario Netflix “Io sono notizia”, Fabrizio Corona si rivela attraverso momenti autentici e riflessivi, offrendo una prospettiva più sincera di molte confessioni. Un cartello che recita “Stai diritto, risulti più figo” sintetizza il suo atteggiamento diretto e schietto, rendendo il racconto ancora più immediato e comprensibile. È un esempio di come l’immagine e la comunicazione possano parlare più di mille parole.

C'è un momento, nella serie Netflix "Io sono notizia", che racconta Fabrizio Corona più di qualsiasi confessione. Non è nelle ammissioni sugli scoop costruiti, non è nei racconti di manipolazioni e sfruttamento, non è nemmeno nelle lacrime calibrate. È un dettaglio marginale, apparentemente innocuo, che probabilmente doveva restare fuori campo. O forse no. Un cartello, posizionato dietro le telecamere, con una scritta inequivocabile: "Fabrizio STAI DIRITTO (risulti più figo)". L'ossessione che sopravvive alla confessione. Fermiamoci un attimo su questo punto. Corona sta raccontando una vita fatta di eccessi, abusi di potere, relazioni distrutte.

