Fabrizio Corona l’indiscrezione | Belén Rodriguez potrebbe distruggerlo

Fabrizio Corona torna al centro delle chiacchiere dopo una voce sorprendente: si dice che Belén Rodriguez potrebbe distruggerlo. La notizia circola tra amici e social, lasciando tutti a chiedersi cosa ci sia di vero. Corona, che ormai vive sotto i riflettori, non commenta, ma l’indiscrezione alimenta i gossip e le supposizioni.

Nel caso Fabrizio Corona ormai ogni parola diventa un’onda, e l’ultima voce tira in ballo Belén Rodríguez in modo sorprendente. Secondo quanto riportato da RDS, il blogger Alessandro Rosica sostiene che la showgirl sarebbe tra le poche persone in grado di “ distruggerlo ”, perché avrebbe materiale e retroscena capaci di metterlo seriamente in difficoltà. Belén, però, resta prudente e non entra nel merito. Nel frattempo, la scia di Falsissimo continua ad accendere il gossip e a dividere il pubblico. Fabrizio Corona rilancia: «Maria De Filippi avrebbe escluso Belen Rodriguez dalla tv La frase che accende il gossip: cosa sostiene Rosica. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Fabrizio Corona critica Maria De Filippi per aver influenzato la carriera di Belen Rodriguez, sottolineando come le decisioni di una conduttrice possano avere ripercussioni sul percorso professionale degli artisti.

Recenti indiscrezioni suggeriscono che Belen Rodriguez fosse disposta a riavvicinarsi a Corona dopo il suo periodo in carcere.

Fabrizio Corona choc su Belen Rodriguez “L’ho usata e ingannata”

