Belen Rodriguez sarebbe tornata con Corona l’ego di lui non glielo ha permesso | l’indiscrezione

Recenti indiscrezioni suggeriscono che Belen Rodriguez fosse disposta a riavvicinarsi a Corona dopo il suo periodo in carcere. Tuttavia, le dinamiche personali e l’ego dell’uomo sembrano aver ostacolato questa possibilità. La vicenda evidenzia come fattori emotivi e caratteriali possano influenzare le decisioni nelle relazioni pubbliche e private delle persone note.

Dopo il carcere Belen Rodriguez era pronta a tornare con Corona, cosa ha impedito la riconciliazione. Intervistato da Mow Mag Maurizio Sorge si è lasciato sfuggire curiose indiscrezioni che riguardano Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. I due hanno avuto una storia d’amore molto importante che a detta di lui è finita perché era finito in prigione. Stando alle rivelazioni del fotografo la showgirl argentina avrebbe concesso un’altra chance alla sua storia d’amore con Corona. Queste le sue parole: “Lui è uno che ti usa sempre per i suoi fini economici e quando gli stai vicino non te lo nega. Però penso che alle persone che gli sono sempre state vicine come me, voglia bene”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

