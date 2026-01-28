Fabrizio Corona e la fogna esplosa

Fabrizio Corona torna al centro delle polemiche con un episodio che fa discutere. Questa volta, l’ex paparazzo si è trovato coinvolto in un caso legato a una fogna esplosa, creando scompiglio nel quartiere. La situazione ha provocato disagio tra i residenti, che si sono ritrovati a dover affrontare i disagi causati dal guasto. Corona, che ultimamente sembra essere attratto da situazioni di confine, non ha commentato pubblicamente l’accaduto, ma il clamore intorno all’incidente continua a crescere.

L'uragano Signorini non bastava. La morbosità, una volta che inizia a mangiare, diventa insaziabile e può nutrirsi solo di se stessa. Lo sa bene Fabrizio Corona, che dopo aver lanciato pesanti accuse nei confronti dell'ormai ex conduttore del Grande Fratello Vip, è andato avanti con la sua missione. Che sia quella di portare a galla la verità, smontando il "sistema" pezzo per pezzo, come sostiene lui, oppure alimentare il mostro creato - monetizzando -, è ciò su cui ci si divide. Quello che unisce, invece, è un interesse convulso verso il torbido. La nuova puntata di Falsissimo è andata in onda nonostante il provvedimento del Tribunale di Milano, che ha disposto la cancellazione di tutti i contenuti ritenuti diffamatori nei confronti di Signorini e vietato nuove pubblicazioni, ed è stata vista da quasi 4 milioni di utenti su Youtube.🔗 Leggi su Today.it

Mediaset ha risposto alle accuse di Fabrizio Corona riguardo a Falsissimo, sottolineando la gravità delle presunte falsità e annunciando azioni legali.

La Consob ha multato con 200 mila euro Fabrizio Corona per la gestione della criptovaluta “$CORONA”.

Fabrizio Corona parla di Belen e Stefano De Martino

Argomenti discussi: Corona deve ritirare Falsissimo: il giudice accoglie il ricorso di Signorini; Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione aggravata e minacce. La replica: Ormai è guerra. Per fermarmi mi dovete sparare; Mediaset risponde a Fabrizio Corona: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione né di gogna mediatica; Signorini, accolto il ricorso: Fabrizio Corona non potrà più pubblicare contenuti diffamatori online sul giornalista. L'imprenditore: Non mi fermo.

