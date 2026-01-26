Multa da 200 mila euro a Fabrizio Corona per la sua criptovaluta $CORONA | Ha violato il regolamento europeo e non ha un atteggiamento collaborativo

La Consob ha multato con 200 mila euro Fabrizio Corona per la gestione della criptovaluta “$CORONA”. La sanzione è stata applicata a seguito di violazioni del regolamento europeo sulle cripto-attività e per mancata collaborazione durante le verifiche. Questa decisione evidenzia l'importanza di rispettare le normative vigenti nel settore delle criptovalute e l’obbligo di cooperare con le autorità competenti.

La Consob ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 mila euro a Fabrizio Coron a per violazione della normativa europea sulle cripto-attività. Il provvedimento, deliberato con atto numero 23815 e firmato dal presidente Paolo Savona, riguarda l ’“offerta al pubblico di cripto-attività, diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, denominati ‘memecoin $CORONA’ ”. Oltre alla sanzione economica, l’Autorità amministrativa indipendente che vigila sui mercati finanziari italiani ha ingiunto a Corona di “ astenersi dal ripetere la violazione”. Il pagamento della multa dovrà avvenire entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Multa da 200 mila euro a Fabrizio Corona per la sua criptovaluta “$CORONA”: “Ha violato il regolamento europeo e non ha un atteggiamento collaborativo” Ancora guai per Fabrizio Corona, la Consob lo sanziona per 200 mila euro: «Ha violato il regolamento Ue sulle cripto attività»Fabrizio Corona è stato sanzionato dalla Consob con una multa di 200 mila euro per aver violato il regolamento Ue sulle criptoattività. Criptovaluta “personalizzata”, Fabrizio Corona sanzionato per 200mila euro dalla ConsobFabrizio Corona è stato sanzionato dalla Consob con una multa di 200mila euro per violazioni in ambito finanziario. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Infrazioni ambientali, l’Italia ha pagato più di 800 milioni in multe all’Ue; Il ragazzo ucciso a scuola; Serie A, la classifica delle società più multate nella stagione 2025-26; Dalle carni ai dolci, dalle pasticcerie ai forni: 200 chili di alimenti sequestrati dai Nas nel 2025. Fabrizio Corona: multa della Consob da 200mila euro per la criptovaluta memecoin $CoronaDue fronti aperti, entrambi giudiziari. E per Fabrizio Corona arriva una doppia battuta d’arresto: una maxi multa della Consob e lo stop immediato al suo format ... corriereadriatico.it CODACONS * VIOLAZIONE REGOLAMENTO UE SU CRIPTO-ATTIVITÀ: «LA CONSOB MULTA FABRIZIO CORONA CON 200 MILA EURO, INVIATA NUOVA SEGNALAZIONE SU ALTRE ...Il fatto che un wallet abbia acquistato token prima della pubblicazione dell'indirizzo – scriveva il Codacons nell’esposto - indica un accesso a informazioni ... agenziagiornalisticaopinione.it "Ho 3 mila euro da pagare, ma la multa non è mai arrivata a casa", raffica di avvisi a Catania: ecco cosa sta accadendo Leggi l'approfondimento https://cityne.ws/NtWjT - facebook.com facebook #Terni, guida con #patente revocata e fermo amministrativo: oltre 5 mila euro di multa al conducente x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.