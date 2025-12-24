Fa un incidente e si finge il fratello pirata stradale nei guai | è recidivo

Un autotrasportatore di 33 anni di Imola, già protagonista di precedenti incidenti, è stato scoperto dopo aver tentato di fingersi il fratello coinvolto in un incidente stradale. La sua condotta recidiva ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno svelato la frode nel tentativo di sfuggire alle responsabilità. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria e rischia conseguenze penali per aver tentato di ingannare le autorità.

Imola, 24 dicembre 2025 – Ha sperato di farla franca, ma la sua messa in scena è durata poche ore. Un autotrasportatore di 33 anni residente in città (A. F. le sue iniziali) ha provocato un incidente stradale in via Pisacane distruggendo la recinzione di una proprietà privata e poi si è dato alla fuga. Quando la polizia locale lo ha rintracciato, ha provato l’ultima carta: fingersi il fratello minore incensurato per nascondere la sospensione della propria patente. La strategia, però, non ha ingannato gli agenti, che lo hanno denunciato per sostituzione di persona e falsa attestazione a pubblico ufficiale, oltre alle sanzioni previste dal Codice della strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fa un incidente e si finge il fratello, pirata stradale nei guai: è recidivo Leggi anche: Si finge muta per truffare i clienti di supermercato: nei guai una 27enne e il complice Leggi anche: Siracusa, si finge un’altra persona durante i controlli: automobilista nei guai Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fa un incidente e si finge il fratello, pirata stradale nei guai: è recidivo; Si allontana dopo l'incidente per andare in una sala slot. Poi finge di essere il fratello per nascondere la patente sospesa; Finge di essere il fratello perché ha la patente sospesa, ma viene scoperto. Grande Fratello, esilarante incidente per Grazia Kendi: "Mi sono pisci**ta addosso!" - Nella casa del Grande Fratello, durante una serata movimentata, Grazia Kendi ha un incidente imprevisto che ha fatto scoppiare il web. comingsoon.it

Incidente per Alec Baldwin e fratello Stephen: auto si schianta contro albero/ Cos’è successo e come stanno - Incidente per Alec Baldwin e fratello Stephen: auto si schianta contro albero, cos'è successo e come stanno: macchina distrutta ma loro illesi Incidente per Alec Baldwin e il fratello Stephen: ... ilsussidiario.net

++ FINGE L'INCIDENTE DELLA FIGLIA, ANZIANO GLI LANCIA 21MILA EURO DALLA FINESTRA: ARRESTATO TRUFFATORE ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/truffa-anziano-in - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.