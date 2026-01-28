F1 | Antonelli domina il day-3 di test a Barcellona

La terza giornata dei test pre stagionali di Formula 1 a Barcellona si è conclusa con la Mercedes in testa. Antonelli ha segnato i tempi più veloci e ha percorso più chilometri rispetto alle altre squadre. La scuderia tedesca ha dimostrato di essere in buona forma e pronta per la stagione.

La terza giornata dei test pre stagionali di Formula 1 a Barcellona ha mostrato una Mercedes in ottima forma, capace di imporre tempi e chilometraggio nel corso della sessione. Alla fine della giornata il miglior tempo (non ufficiale) è andato al giovane Kimi Antonelli al volante della Mercedes W17, che ha girato in 1:17.3821:17.362 nel pomeriggio, migliorando il riferimento segnato in mattinata dal suo compagno di scuderia, George Russel (1:17.580).

