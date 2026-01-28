Ex Wartsila | le forniture fantasma che tengono a casa i lavoratori servono solo per un anno

La situazione dei lavoratori dell’ex Wartsila si fa più tesa. Dopo otto giorni di cassa integrazione, la replica di Innoway arriva con fermezza: le forniture fantasma che tengono in piedi le famiglie, secondo l’azienda, saranno temporanee e dureranno solo un anno. I lavoratori, invece, aspettano risposte chiare e concrete, preoccupati per il futuro.

Non si fa attendere la replica di Innoway sugli otto giorni di cassa integrazione per metà dei dipendenti all'ex Wartsila. Questa mattina, 28 gennaio, lavoratori e sindacati si sono ritrovati sul piede di guerra davanti ai cancelli della fabbrica a Bagnoli, in presidio. Problemi con gli approvvigionamenti e un file in Pdf che non arriva. Da parte sua, la società conferma le ragioni della scelta: “Rallentamenti delle attività di assemblaggio” per l'interruzione dell'arrivo di componenti “dall'unico attuale fornitore estero”. Una situazione non nuova: “L’azienda si è attivata nelle scorse settimane per risolvere la situazione ricercando altri fornitori anche sul territorio italiano – continua un comunicato –, che permettano di assicurare il prima possibile la continuità produttiva”.🔗 Leggi su Triesteprima.it Approfondimenti su Wartsila Ex Robot “con le mani” per la casa, aspirapolvere che salgono le scale, mattoncini Lego sensoriali e tosaerba che tengono alla larga i ladri: le novità più curiose dal Ces 2026 di Las Vegas Al CES 2026 di Las Vegas, vengono presentate innovazioni che combinano funzionalità avanzate e design pratico. Echenique e Barford tengono in piedi la baracca. Caupain smarrito, Woldetensae è un fantasma

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.