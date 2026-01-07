Al CES 2026 di Las Vegas, vengono presentate innovazioni che combinano funzionalità avanzate e design pratico. Tra le novità troviamo robot domestici con mani articolate, aspirapolvere capaci di salire le scale, mattoncini Lego sensoriali e sistemi di sicurezza intelligenti come tosaerba che scoraggiano i ladri. Queste innovazioni riflettono l’evoluzione della tecnologia per la casa, puntando a soluzioni sempre più integrate e funzionali per la vita quotidiana.

A Las Vegas, nei giorni del CES, la tecnologia smette di essere un comunicato stampa e diventa un oggetto che ti passa davanti: u n robot che prova a caricare il bucato con mani a cinque dita, un aspirapolvere che non si limita più a “superare soglie” ma tenta le scale, un mattoncino Lego capace di vedere colori e reagire con luci e suoni, e una tv talmente grande da sembrare una parete. Il Consumer Electronics Show 2026, in calendario dal 6 al 9 gennaio, è tornato a funzionare come il suo migliore meccanismo: mettere nello stesso corridoio la promessa e il prototipo, l’idea brillante e il prodotto già in vendita, e far emergere con chiarezza una tendenza dominante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Robot "con le mani" per la casa, aspirapolvere che salgono le scale, mattoncini Lego sensoriali e tosaerba che tengono alla larga i ladri: le novità più curiose dal Ces 2026 di Las Vegas

