Echenique e Barford tengono in piedi la baracca Caupain smarrito Woldetensae è un fantasma
Jaylen BARFORD (31 minuti, 68 da 2, 24 da 3, 22 ai liberi, 1 rimbalzo, 5 perse, 2 recuperate, 3 assist, 21 punti). È il giocatore che conosciamo, fa e disfa con la stessa continuità della mitologica Penelope, ma tiene su la baracca in fase offensiva quasi da solo. Un paio di letture migliori e forse parleremmo di una vittoria biancorossa. Di sicuro è il meno colpevole. Voto 6.5 Tomas WOLDETENSAE (7 minuti, 01 da 2, 1 recuperata, 1 assist, 0 punti) Sempre più oggetto misterioso di questa squadra. Due sprazzi di poco più di 3’, anche con atteggiamento rivedibile. Sufficienti a Priftis per lasciarlo in panchina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
All'intervallo contro Milano siamo sotto 28-53 Barford, Woldetensae 2, Mainini, Caupain 5, Williams 6, Smith 7, Uglietti, Severini, Deme 2, Echenique 6, Vitali, Abreu. - facebook.com Vai su Facebook
