Ex senatore mise droga nello champagne della collega | Voleva abusare di lei Joël Guerriau condannato a 4 anni | il caso in Francia

Un tribunale francese ha condannato a quattro anni di carcere l’ex senatore Joël Guerriau, 68 anni, per aver drogato con l’Mdma la collega Sandrine Josso. Guerriau aveva messo droga nello champagne della donna, accusato di aver cercato di abusarne. La vicenda è emersa durante il processo, che ha fatto luce su un episodio inquietante.

Un tribunale francese ha condannato a quattro anni di carcere l’ex senatore Joël Guerriau, 68 anni, per aver drogato con l’Mdma (ecstasy) la collega Sandrine Josso. La pena prevede 18 mesi da scontare. I fatti risalgono all’autunno di due anni fa, quando Guerriau aveva invitato Josso a cena nella sua abitazione a Parigi. Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’ex senatore avrebbe versato la sostanza nello champagne con l’obiettivo di abusare sessualmente della collega. Josso, colta da un malessere improvviso e violento, era riuscita a lasciare rapidamente l’appartamento ed era stata poi soccorsa da alcuni colleghi all’Assemblea nazionale.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Joël Guerriau

Un tribunale francese ha condannato a quattro anni di prigione l’ex senatore Joël Guerriau, 68 anni, per aver drogato con l’Mdma la collega Sandrine Josso.

Joël Guerriau, ex senatore francese di 68 anni, è stato condannato a quattro anni di carcere, di cui uno e mezzo da scontare, dopo aver spacciato MDMA nello champagne di una collega, Sandrine Josso.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Joël Guerriau

Joël Guerriau, l'ex senatore condannato per aver messo mdma nello champagne di una collega: Voleva violentarlaIl politico francese si è dimesso lo scorso ottobre e ha già annunciato che presenterà ricorso. A suo dire la droga sarebbe finita nel bicchiere per errore ... europa.today.it

Ex senatore mise Mdma nello champagne della collega: «Voleva abusare di lei». Joël Guerriau condannato a 4 anni: il caso in FranciaPer la procura il gesto è stato «preparato e premeditato» e di una «gravità estrema», anche perché compiuto da «un senatore della Repubblica, tenuto a un dovere di esemplarità» ... open.online

1. Senatore Renzi, ha scritto sui social che Meloni, sui danni del maltempo in Sicilia, «non ha messo gli stivali». Cosa voleva dire x.com

Perché il Senatore Gasparri non voleva che la puntata di Report andasse in onda - facebook.com facebook