Dugarry ancora contro De Zerbi | Ha allenato Sassuolo e Brighton ma parla come se avesse vinto due Champions

La rivalità tra Christophe Dugarry e Roberto De Zerbi riprende con nuove dichiarazioni. L'ex calciatore francese critica l’atteggiamento dell’allenatore dell’Olympique Marsiglia, sottolineando come le sue affermazioni appaiano sproporzionate rispetto ai successi ottenuti. Un confronto che mette in luce differenze di stile e percezioni nel mondo del calcio professionistico, senza eccessivi clamori né giudizi affrettati.

Christophe Dugarry torna ad attaccare Roberto De Zerbi, accusandolo di arroganza e scarsa umiltà: l'ex attaccante francese ha messo nel mirino l'allenatore dell'Olympique Marsiglia e non perde occasione per colpirlo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo la recente sconfitta contro il Nantes, Roberto De Zerbi è stato oggetto di critiche da parte di Christophe Dugarry, che ha definito il tecnico italiano

Roberto De Zerbi esprime solidarietà nei confronti di Cesc Fabregas, criticando le cattiverie rivolte all’ex centrocampista.

