Ex frontman degli Spandau Ballet colpevole di violenza sessuale e aggressione ai danni di due donne

Ross Davidson, noto come Ross Wild, ex frontman degli Spandau Ballet, è stato giudicato colpevole di aver violentato due donne e di averle aggredite. La sentenza arriva dopo un lungo processo, in cui le accuse sono state confermate dai testimoni e dalle prove raccolte in aula. L’uomo, ora, dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni davanti alla giustizia.

Ross Davidson, conosciuto come Ross Wild, ex frontman degli Spandau Ballet, è stato dichiarato colpevole di stupro e aggressione sessuale ai danni di due donne.🔗 Leggi su Fanpage.it

