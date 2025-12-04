Violenza sessuale ai danni di tre pazienti | medico abusivo ai domiciliari

A Prato un uomo di 53 anni, ex-guardia giurata, è finito agli arresti domiciliari dopo esser stato accusato di aver esercitato abusivamente la professione medica all'interno di un appartamento trasformato in studio sanitario (che sarebbe stato gestito dalla moglie) e di aver abusato sessualmente.

