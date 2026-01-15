Spandau Ballet l’ex cantante Ross Wild è stato accusato di stupro e violenza sessuale

L’ex cantante degli Spandau Ballet, Ross Wild, nota anche come Ross Davidson, è stato chiamato a rispondere di accuse di stupro e violenza sessuale. La vicenda è attualmente oggetto di procedimento giudiziario, e si attendono aggiornamenti sulle indagini e sul processo in corso.

L'ex cantante degli Spandau Ballet, Ross Davidson, noto come Ross Wild è apparso in tribunale, con le accuse di stupro e violenza sessuale. Il musicista è sotto processo presso la Wood Green Crown Court accusato di aver violentato una donna e di essersi filmato mentre ne palpeggiava un'altra. L'artista si è dichiarato non colpevole di aver violentato una donna a Londra nel marzo 2015 e ha anche negato il tentato stupro e l'aggressione sessuale ai danni di un'altra persona in Thailandia nel dicembre 2019. Allo stesso tempo una giuria ha appreso che nel 2019 l'uomo si era dichiarato colpevole di voyeurismo nei confronti della stessa donna.

