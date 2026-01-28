Ex Filastrocca partita aperta | Il liceo sia una priorità

Questa mattina si è chiusa senza decisioni la riunione tra il dirigente del liceo Ricci Curbastro, Giancarlo Frassineti, e gli amministratori locali sulla futura destinazione dell’ex Filastrocca. La discussione è rimasta aperta e nessuna proposta concreta è emersa. Tutti aspettano ora un passo avanti chiaro, mentre si continua a parlare di riqualificazione e priorità per il liceo.

Si è concluso ancora con un nulla di fatto in merito alla futura destinazione dell’ex Filastrocca, la riunione che ha avuto luogo nella mattinata di ieri fra il dirigente del liceo scientifico "Ricci Curbastro", Giancarlo Frassineti e gli amministratori del territorio. Presenti la sindaca, Elena Zannoni, la presidente della Provincia Valentina Palli, il sindaco referente per i servizi educativi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Federico Settembrini. I fondi per finanziare i lavori di ristrutturazione della vecchia sede della scuola dell’infanzia "La Filastrocca" di viale degli Orsini sono già contenuti per un importo complessivo di 200. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ex Filastrocca, partita aperta: "Il liceo sia una priorità" Approfondimenti su Filastrocca Ex Ex Filastrocca, il liceo punta alla sede. Ma il Comune pensa a un professionale La vecchia sede della Filastrocca, scuola dell’infanzia, sta vivendo un periodo di incertezza. Il Sigep conferma il ruolo strategico della Fiera, Legacoop: "Nuovo casello sull'A14 sia una priorità" Il Sigep, in corso alla Fiera di Rimini, conferma il suo ruolo centrale nel promuovere il territorio e l’economia locale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Filastrocca Ex Argomenti discussi: Ex Filastrocca, partita aperta: Il liceo sia una priorità. Ex Filastrocca, partita aperta: Il liceo sia una prioritàSi è concluso ancora con un nulla di fatto in merito alla futura destinazione dell’ex Filastrocca, la riunione che ha avuto luogo nella mattinata di ieri fra il dirigente del liceo scientifico Ricci ... ilrestodelcarlino.it 24.1.2026 R.I.P. Nazza, amico mio! Nazzareno #Canuti, parte della filastrocca #Inter Campione 1979-80: Bordon, Canuti, Baresi, Pasinato, Mozzini, Bini, Oriali, Marini, Altobelli, Beccalossi, Muraro - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.