Il Sigep conferma il ruolo strategico della Fiera Legacoop | Nuovo casello sull' A14 sia una priorità

Il Sigep, in corso alla Fiera di Rimini, conferma il suo ruolo centrale nel promuovere il territorio e l’economia locale. Legacoop sottolinea l’importanza di migliorare le infrastrutture, come il nuovo casello sull’A14, ritenuto una priorità strategica. La manifestazione, attenta a numeri e ricadute, rappresenta un’occasione di visibilità internazionale per Rimini e la Romagna, contribuendo allo sviluppo e alla crescita della regione.

Il Sigep in corso in questi giorni alla Fiera di Rimini, con numeri importanti in termini di presenze, riempimento alberghiero e ricadute economiche sull'intero territorio "rappresenta ancora una volta una vetrina internazionale di straordinario valore per la città e per la Romagna.

Dopo l’assalto al portavalori sull’A14 a Ortona, la Filcams Cgil di Chieti sottolinea l’importanza di garantire la sicurezza dei lavoratori. La crescente frequenza di attacchi violenti evidenzia l’urgenza di adottare misure efficaci per tutelare chi opera in questo settore, ribadendo che la protezione delle persone deve essere una priorità assoluta per le istituzioni e le aziende. A14, chiude per una notte il casello di Cattolica

Per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, la stazione di Cattolica sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiusa dalle 21:00 di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 gennaio, sia in entrata che in uscita. Questa chiusura riguarda il casello di Cattolica e si rende necessaria per garantire la sicurezza durante gli interventi. Si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi.

