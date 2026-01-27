Ex Filastrocca il liceo punta alla sede Ma il Comune pensa a un professionale

La vecchia sede della Filastrocca, scuola dell’infanzia, sta vivendo un periodo di incertezza. Mentre il liceo ha come obiettivo il trasferimento in una nuova sede, il Comune valuta la possibilità di destinare l’immobile a un istituto professionale. La situazione evidenzia le sfide e le decisioni che riguardano il futuro degli spazi scolastici nel quartiere.

Futuro incerto per la vecchia sede della Filastrocca, la scuola dell’infanzia trasferitasi di recente nel nuovo edificio costruito in via Cardinal Bertazzoli. La palazzina a tre piani di proprietà comunale, lasciata libera in viale degli Orsini, avrebbe dovuto ipoteticamente ospitare l’ampliamento del liceo scientifico ‘Ricci Curbastro’ che le è attiguo. Ora, invece, questa supposizione in cui fino ad ora il dirigente scolastico Giancarlo Frassineti ha fermamente creduto, pare sia cambiata, come lo sono, secondo l’Amministrazione, le condizioni legate alle richieste emergenti delle aziende per quanto riguarda la formazione e, in proiezione, del quadro demografico del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

