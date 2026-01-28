Europarlamento dà primo via libera a deregolamentazione nuovi Ogm

La commissione Ambiente del Parlamento europeo ha approvato oggi, a Bruxelles, un nuovo regolamento sulle piante geneticamente modificate. Con 59 voti favorevoli, 24 contrari e due astenuti, i deputati hanno dato il via libera al testo di compromesso negoziato con il Consiglio Ue e la Commissione europea. La decisione riguarda le nuove tecniche di editing genetico, note come Ngt, che permettono di modificare il DNA delle piante in modo più rapido e preciso. Ora il regolamento passerà all’esame del Parlamento in plenare, ma il primo ok è già stato

Bruxelles, 28 gen. (askanews) – Con 59 voti a favore, 24 contrari e due astenuti, la commissione Ambiente del Parlamento europeo ha dato il suo via libera, oggi a Bruxelles, al testo di compromesso negoziato nel “trilogo” con il Consiglio Ue e la Commissione europea sulla proposta di regolamento relativa alla nuova generazione di piante geneticamente modificate usando le “nuove tecniche genomiche” (Ngt). Perché il nuovo regolamento sia adottato, dovrà ora essere approvato definitivamente dalla plenaria del Parlamento europeo e dal Consiglio. Rispetto alla normativa Ue esistente sugli Ogm, il testo comporta una sostanziale deregolamentazione di larga parte delle piante Ngt, quando sono ottenute con un numero limitato di modifiche genetiche (sostituzione o inserzione di non più di 20 nucleotidi).🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Europarlamento OGM Nuovi Ogm, liberi tutti: in un report i pericoli della deregolamentazione. Ma c’è chi si oppone Un report evidenzia i rischi della deregolamentazione degli Ogm, mentre alcune nazioni come Sudafrica e Colombia continuano a coltivare grandi superfici di piante transgeniche, con percentuali elevate per cotone, mais e soia. Nuovi Ogm e sostenibilità: perché l’accordo europeo preoccupa agricoltori e cittadini L'accordo europeo sulla deregolamentazione degli organismi geneticamente modificati ottenuti con le Nuove Tecniche Genomiche solleva preoccupazioni tra agricoltori e cittadini. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Europarlamento OGM Argomenti discussi: Accordo con il Mercosur, fibrillazioni all’Europarlamento; Dalla Groenlandia all’Iran, l’Europarlamento discute e vota; Mercosur, il Parlamento europeo frena: via libera rinviato alla Corte di giustizia; Primo ok da Regioni Ue alla semplificazione delle norme sugli appalti pubblici. Europarlamento dà primo via libera a deregolamentazione nuovi OgmBruxelles, 28 gen. (askanews) – Con 59 voti a favore, 24 contrari e due astenuti, la commissione Ambiente del Parlamento europeo ha dato il suo via libera, oggi a Bruxelles, al testo di compromesso ne ... askanews.it Vannacci e Salvini Due facce della stessa medaglia. Il primo ha usato la Lega per andare in europarlamento. Il secondo ha usato Vannacci per fare un risultato decoroso alle Europee e rimanere leader del partito per gestire ancora le prossime liste alle elezi - facebook.com facebook MERCOSUR, COLDIRETTI BASILICATA: DAL PARLAMENTO EUROPEO UN PRIMO IMPORTANTE PASSO IN AVANTI x.com

