L'accordo europeo sulla deregolamentazione degli organismi geneticamente modificati ottenuti con le Nuove Tecniche Genomiche solleva preoccupazioni tra agricoltori e cittadini. La decisione, presa durante il trilogo, mette in discussione i principi di sostenibilità e sicurezza alimentare, suscitando un acceso dibattito sui possibili impatti ambientali e sociali di queste nuove tecnologie.

© Today.it - Nuovi Ogm e sostenibilità: perché l’accordo europeo preoccupa agricoltori e cittadini

L’accordo politico raggiunto al Trilogo europeo sulla deregolamentazione degli organismi geneticamente modificati ottenuti con le cosiddette Nuove Tecniche Genomiche (Ngt) accende un forte allarme nel mondo dell’agricoltura sostenibile. Slow Food Italia, insieme a organizzazioni contadine, del. Today.it

Nuovi Ogm. Altro che soluzioni naturali: favorite le multinazionali - L’espressione “nuovi Ogm” è potente e infastidisce i promotori di tali biotecnologie già da quando la Corte di Giustizia Ue li confinò nella medesima normativa degli Ogm classici. ilfattoquotidiano.it

Perché fermare i nuovi OGM: tutti i pericoli (e gli interessi) che ci sono dietro alle tecniche che minacciano la sovranità dei semi - Nei mesi scorsi il Parlamento europeo ha dato il via libera alla proposta sulla deregolamentazione dei NGT, ossia i nuovi OGM, con l’obiettivo di rendere “il sistema alimentare più sostenibile e ... greenme.it

Farmaci, aflibercept 8 mg: nuovi dati confermano efficacia e sostenibilità in maculopatie x.com

Saronno, Galli e D’Urso nuovi consiglieri incaricati: deleghe a sostenibilità e mobilità - facebook.com facebook