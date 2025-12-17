Un report evidenzia i rischi della deregolamentazione degli Ogm, mentre alcune nazioni come Sudafrica e Colombia continuano a coltivare grandi superfici di piante transgeniche, con percentuali elevate per cotone, mais e soia. La questione resta aperta tra opposti posizioni sul loro utilizzo e regolamentazione.

© Ilfattoquotidiano.it - Nuovi Ogm, liberi tutti: in un report i pericoli della deregolamentazione. Ma c’è chi si oppone

Oltre 3 milioni di ettari coltivati a Ogm in Sudafrica, con percentuali vicine al totale per cotone e poco meno (85% e 95% rispettivamente) per mais e soia; in Colombia gli ettari coltivati con colture transgeniche sono 100.000. In Bangladesh nel 2025 la melanzana Bt (Ogm) è stata adottata da oltre 65.000 agricoltori. È Ogm anche il cotone BT in India che occupa oltre il 90% dell’area coltivata a cotone. Sono solo alcuni numeri di una tendenza purtroppo dilagante, che ha portato ad esempio l’ Argentina (ma anche il Brasile ) a deregolare fin dal 2015 anche le Ngt – ovvero le Nuove Tecniche Genomiche, quelle in cui il Dna non viene estratto come nei “classici” Ogm ma direttamente manipolato – seguita da Australia, Nigeria, India, Regno Unito, Costa Rica, Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Dirigenza Juve, board in scadenza e importanti novità in arrivo: Comolli, Chiellini e Scanavino, svelati tutti i nuovi ruoli. Il punto

Leggi anche: Famedio di Milano, 14 nuovi iscritti: c’è anche Giorgio Armani. Tutti i nomi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Rapporto “Semi di Resistenza”, Navdanya attacca l’Ue sui nuovi Ogm.

C’è un accordo europeo per deregolamentare i nuovi ogm: cosa significa - Consiglio e Parlamento europei hanno trovato un accordo sulla proposta della Commissione Ue per la deregolamentazione dei nuovi ogm, ma le organizzazioni contadine, dell'agricoltura bio e ambientalist ... lifegate.it

Nuove tecniche, vecchi problemi: il rapporto di Navdanya International sulla deregolamentazione globale degli OGM - Navdanya International pubblica il rapporto “Semi di Resistenza”, che documenta l’espansione dei vecchi e nuovi OGM e la deregolamentazione dei sistemi di ... pressenza.com

Nuovi OGM alle porte. Partecipa alla mobilitazione per fermarli. Il 15 ottobre a Firenze

Nuovi giorni e orari disponibili per i 2022, ancora posti liberi per i 2021. Info whatsapp 3202566760 - facebook.com facebook