Roma la vittoria con il Midtjylland fa crescere il bottino | 16 milioni ricavati dall’Europa League

La vittoria per 2-1 all’Olimpico contro il Midtjylland non è stata solo importante per la classifica della Roma in Europa League, ma anche per le finanze del club, che grazie ai tre punti ha aumentato sensibilmente il proprio bottino stagionale nella competizione. Ad oggi, come riportato dal portale specializzato, i giallorossi hanno già raggiunto circa 16 milioni di euro considerando le varie voci: quota di partecipazione alla coppa, market pool europeo e non europeo, posizione minima garantita nella League Phase e premi legati ai risultati (450.000 euro per ogni vittoria e 150.000 per ogni pareggio). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

