Roma la vittoria con il Midtjylland fa crescere il bottino | 16 milioni ricavati dall’Europa League
La vittoria per 2-1 all’Olimpico contro il Midtjylland non è stata solo importante per la classifica della Roma in Europa League, ma anche per le finanze del club, che grazie ai tre punti ha aumentato sensibilmente il proprio bottino stagionale nella competizione. Ad oggi, come riportato dal portale specializzato, i giallorossi hanno già raggiunto circa 16 milioni di euro considerando le varie voci: quota di partecipazione alla coppa, market pool europeo e non europeo, posizione minima garantita nella League Phase e premi legati ai risultati (450.000 euro per ogni vittoria e 150.000 per ogni pareggio). 🔗 Leggi su Sololaroma.it
News recenti che potrebbero piacerti
1 vittoria per parte e 1 pareggio: totale equilibrio tra #Roma e #Napoli nelle ultime tre sfide all'Olimpico #Conte in vantaggio su #Gasp L'analisi in numeri - facebook.com Vai su Facebook
Avanti Tutta Roma Mia Vittoria Importantissima E Meravigliosa Bravissimi Ragazzi Vi Voglio Tantissimo Bene Per Sempre Al Vostro Fianco Un Abbraccio ? Vai su X
La Roma fa sul serio anche in Europa League: El Aynaoui e El Shaarawy stendono il Midtjylland, Gasperini in ansia per Koné - Allo stadio Olimpico la gara valida per la quinta giornata della Fase Campionato: aggiornamenti in tempo reale ... Si legge su msn.com
Roma-Midtjylland 2-1: El Aynaoui ed El Shaarawy stendono la capolista - Gol di El Aynaoui ed El Shaarawy, giallorossi a 9 punti. Secondo lifestyleblog.it
Roma-Midtjylland 2-1, gol e highlights: a segno El Aynaoui ed El Shaarawy - Primo gol di Neil El Aynaoui tra tutte le competizioni con la maglia della Roma e, in generale, il primo dal 17 maggio scorso, quando fece doppietta in Ligue 1 con la maglia del Lens contro il Monaco. Scrive sport.sky.it