Euteknos Connettiamo il Futuro tavola rotonda e speed networking sulla manifattura artistica veneta

Il 12 gennaio 2026, Este ospiterà l’evento Euteknos – Connettiamo il futuro, dedicato alla manifattura artistica veneta. Promosso dalla Rete Innovativa Regionale Euteknos, l’appuntamento riunisce imprese, istituzioni, università e centri di ricerca per favorire lo scambio di idee e opportunità di collaborazione nel settore. Una giornata di confronto e networking volta a valorizzare le eccellenze artigianali e innovative della regione.

