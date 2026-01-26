Bonifica del sito Omnia ferma Cambiano | Due anni di inerzia inaccettabile

Dopo due anni di inattività, la bonifica del sito Omnia a Cambiano è ancora ferma. A distanza di tempo dall’incendio che ha causato l’interruzione delle attività, si torna a dover ripartire da zero, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per garantire sicurezza e ripristino. La situazione richiede una risposta tempestiva e efficace per superare questa fase di stallo.

"Dopo due anni dall'incendio del sito di stoccaggio Omnia, scopriamo amaramente di dover ripartire da zero. È un fatto inaccettabile che grava pesantemente sulla salute dei cittadini di Licata". Con queste parole Angelo Cambiano, deputato del Movimento 5 Stelle all'Ars, denuncia lo stallo istituzionale che blocca la bonifica dell'area colpita dal rogo del gennaio 2024. Dopo un sopralluogo congiunto con i colleghi La Vardera, Di Paola e Catanzaro e l'analisi dei documenti ottenuti tramite accesso agli atti, il parlamentare parla di "anni di ritardi amministrativi e continui rimpalli di responsabilità tra Regione e Comune".

