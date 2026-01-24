Esce in bici e non torna a casa | morto a 15 anni Francesco Latini choc a Torre Cajetani

Il corpo di Francesco Latini, 15 anni, è stato rinvenuto senza vita a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, dopo essere uscito in bicicletta e non aver fatto ritorno a casa. La notizia ha sconvolto la comunità locale, che si è subito attivata con ricerche e appelli. Le autorità stanno indagando sulle cause di questo tragico episodio.

Francesco Latini ritrovato privo di vita dopo ore di ricerche. Dramma nel pomeriggio di oggi, 23 gennaio, a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone. Francesco Latini, 15 anni, è morto dopo essere uscito di casa in bicicletta per un giro e non aver più fatto ritorno. Il ragazzo è stato trovato senza vita in un dirupo nei pressi del laghetto di Torre Cajetani, in località via Vignola, al termine di ore di ricerche. Secondo i primi accertamenti del medico legale, il decesso sarebbe stato causato dalle gravi ferite riportate nell’impatto della bicicletta contro un muretto. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Esce in bici e non torna a casa: morto a 15 anni Francesco Latini, choc a Torre Cajetani Francesco Latini trovato morto a 15 anni in un fosso: era scomparso nel pomeriggio a Frosinone. «Caduto con la bici»A Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, si è verificata una tragedia con la scoperta del corpo di Francesco Latini, un ragazzo di 15 anni scomparso nel pomeriggio. Esce per andare a caccia, non torna a casa: trovato morto, aveva 74 anniNella serata di mercoledì 10 dicembre, a Vicchio, in località San Martino a Scopeto, è stato trovato senza vita un uomo di 74 anni. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: E se Evenepoel vincesse il Tour?; Specialized Diverge 4: la posizione sospesa estende capacità e divertimento gravel; Scarcerata Denise, una delle ragazze del gruppo che lanciò la bici dai Murazzi; 'Alto impatto' a Foggia, nel mirino monopattini e bici elettriche: Su 8 mezzi controllati, 7 sono modificati. Esce in bici e non torna, quindicenne trovato morto in un fossatoIl corpo è stato localizzato attraverso il Gps: l’ipotesi incidente a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone ... msn.com Esce di casa sulla sua bici rosa e scompare nel nulla: si cerca la 22enne Annabella MartinelliÈ scomparsa Annabella Martinelli, 22 anni, residente a Teolo (Padova). La studentessa di Giurisprudenza è uscita di casa il 6 gennaio per un giro sulla sua bicicletta rosa. fanpage.it "Sardegna in bicicletta" di Marcello Usala: esce il 23 gennaio la prima guida ciclista completa della Sardegna, progetto sostenuto dal Gruppo Grendi - facebook.com facebook Finalmente torno a casa». Frastornata, ancora incredula, Denise non dice altro quando esce dal carcere di Pontremoli. I suoi genitori sono lì ad aspettarla. La strada per Torino è di sola andata. Ha compiuto vent’anni da pochi giorni. È il 20 gennaio. Un giorno x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.