energia e informatica via libera del ministro

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha dato il via libera all’istituto Copernico-Carpeggiani di Ferrara per avviare corsi quadriennali di Energia e Informatica. Si tratta di una grande novità nel settore scolastico locale, che ora potrà offrire percorsi più avanzati e specializzati agli studenti. La decisione apre nuove opportunità per i giovani interessati a queste materie, che potranno studiare in modo più approfondito e prepararsi meglio al mercato del lavoro.

Una grande novità nel panorama scolastico e formativo di Ferrara. L’ istituto scolastico superiore Copernico-Carpeggiani ha ottenuto l’autorizzazione dal ministro dell’Istruzione del Merito Giuseppe Valditara per l’attivazione dei corsi quadriennali di Energia e Informatica. "Questi percorsi – spiega la professoressa Francesca Calorenne, docente dell’Iis Copernico - Carpeggiani che si occupa della funzione strumentale e di orientamento – rappresentano un’opportunità formativa finalizzata a conseguire il diploma in quattro anni, sviluppare competenze tecniche e digitali avanzate, favorire un rapido accesso al mondo del lavoro, accedere anticipatamente alla formazione universitaria e frequentare gli Its post diploma". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

