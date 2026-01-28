Energia e informatica via libera del ministro
Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha dato il via libera all’istituto Copernico-Carpeggiani di Ferrara per avviare corsi quadriennali di Energia e Informatica. Si tratta di una grande novità nel settore scolastico locale, che ora potrà offrire percorsi più avanzati e specializzati agli studenti. La decisione apre nuove opportunità per i giovani interessati a queste materie, che potranno studiare in modo più approfondito e prepararsi meglio al mercato del lavoro.
Una grande novità nel panorama scolastico e formativo di Ferrara. L’ istituto scolastico superiore Copernico-Carpeggiani ha ottenuto l’autorizzazione dal ministro dell’Istruzione del Merito Giuseppe Valditara per l’attivazione dei corsi quadriennali di Energia e Informatica. "Questi percorsi – spiega la professoressa Francesca Calorenne, docente dell’Iis Copernico - Carpeggiani che si occupa della funzione strumentale e di orientamento – rappresentano un’opportunità formativa finalizzata a conseguire il diploma in quattro anni, sviluppare competenze tecniche e digitali avanzate, favorire un rapido accesso al mondo del lavoro, accedere anticipatamente alla formazione universitaria e frequentare gli Its post diploma". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Ferrara Scuola
Energia e informatica. I cantieri del futuro in due aree dismesse
L'evoluzione del settore energetico e informatico si svolge anche attraverso i canali della riqualificazione urbana.
Energia, via libera del Consiglio Europeo: lo stop al gas russo dal 2027 è legge
Il Consiglio Europeo ha approvato ufficialmente il regolamento che vieta le importazioni di gas russo a partire dal 2027.
What if China attacked Taiwan in 1995 Full Documentary
Ultime notizie su Ferrara Scuola
Argomenti discussi: Energia e informatica, via libera del ministro; Cybersecurity ed energia, il vento dell’est ci impone di agire; Clima, costi e geopolitica: la transizione energetica avanza nonostante le sfide; Cybersecurity e reti 5G, UE: In tre anni via ZTE e Huawei.
Lunedì 26 gennaio partirà la nuova edizione del Master in Traduzione specialistica ICoN: quali sono i domini più scelti dai nuovi corsisti Biomedicina e discipline del farmaco Informatica e localizzazione Ambiente ed energia Tecnologia Diritt - facebook.com facebook
Brussels in move to bar Chinese suppliers from EU’s critical infrastructure ft.com/content/eb677c… "Bruxelles propone di escludere i fornitori cinesi dalle infrastrutture critiche dell'UE. La proposta di legge sulla sicurezza informatica escluderebbe gruppi come x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.