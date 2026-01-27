In vista di un possibile ritorno all’Aston Villa, Douglas Luiz potrebbe lasciare il Nottingham Forest. La situazione del centrocampista brasiliano, che non ha trovato continuità in Premier League, potrebbe influenzare anche le scelte della Juventus. Una svolta nella sua carriera appare probabile, aprendo nuovi scenari per il suo futuro nel calcio internazionale.

Si apre uno scenario nuovo attorno a Douglas Luiz e, di riflesso, anche per la Juventus. Il centrocampista brasiliano, reduce da una stagione complicata in bianconero, non ha trovato continuità nemmeno in Inghilterra dopo il trasferimento in prestito al Nottingham Forest. Ora prende corpo l’ipotesi di una chiusura anticipata dell’esperienza a Nottingham, senza lasciare la Premier League. Il ritorno di fiamma dell’Aston Villa. La pista che avanza con maggiore forza porta all’ Aston Villa, dove Douglas Luiz ha vissuto alcune delle sue stagioni migliori. I contatti delle ultime ore sono stati positivi e la trattativa procede, con la volontà condivisa di riportare il brasiliano in un ambiente che conosce e in cui si è espresso ad alti livelli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Douglas Luiz, possibile svolta: addio Forest e ritorno all’Aston Villa

Il Nottingham Forest ha deciso di non esercitare il riscatto per Douglas Luiz

