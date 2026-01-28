Emergenza Sicilia Meloni puntualizza | I 100 milioni? E’ un primo stanziamento

La premier Giorgia Meloni è arrivata in Sicilia per fare il punto sull’emergenza. A Niscemi e Catania, ha spiegato che i 100 milioni di euro annunciati sono solo un primo passo, non la soluzione definitiva. Meloni ha confermato che ci saranno altri interventi e fondi, ma ha anche sottolineato che ci vuole un impegno più sostanzioso. Il Partito Democratico continua a chiedere risorse più adeguate e un decreto più serio per affrontare davvero la situazione. La polemica resta aperta, mentre la regione aspetta interventi concreti.

La premier a Niscemi e Catania: gli interventi, i fondi stanziati e le polemiche. Pd afferma: “Servono risorse adeguate e un decreto serio” “Voglio dare risposte immediate”. Con queste parole la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta durante la riunione sull’emergenza in Sicilia, tra Catania e Niscemi, sottolineando la necessità di agire rapidamente per sostenere i cittadini e i territori colpiti. Il premier ha ricordato come la Niscemi colpita dalla devastante frana non sia nuova a eventi di questo tipo, richiamando alla memoria il disastro del 1997 e i ritardi pluridecennali degli indennizzi, che hanno inciso profondamente sulla fiducia dei cittadini verso le istituzioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il governo Meloni ha annunciato uno stanziamento di 100 milioni di euro come primo intervento per affrontare i danni causati dal ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna.

Il governo ha fatto chiarezza sui fondi stanziati per il maltempo.

