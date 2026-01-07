Neve e viabilità a Faenza l' aggiornamento | interventi sulle alberature piano gelo e riapertura delle scuole
Aggiornamento sulla neve e la viabilità a Faenza: oggi, mercoledì 7 gennaio, proseguono interventi per la tutela della sicurezza, tra cui lavori sulle alberature, il piano gelo e la riapertura delle scuole. Le operazioni sono finalizzate a garantire condizioni di transitabilità e sicurezza per cittadini e studenti, continuando a monitorare la situazione nel territorio comunale.
Proseguono, anche per la giornata di oggi, mercoledì 7 gennaio, le operazioni per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza, nel territorio comunale. Le operazioni si stanno concentrando con particolare attenzione nelle aree che non erano state raggiunte nelle prime fasi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
