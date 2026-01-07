Neve e viabilità a Faenza l' aggiornamento | interventi sulle alberature piano gelo e riapertura delle scuole

Aggiornamento sulla neve e la viabilità a Faenza: oggi, mercoledì 7 gennaio, proseguono interventi per la tutela della sicurezza, tra cui lavori sulle alberature, il piano gelo e la riapertura delle scuole. Le operazioni sono finalizzate a garantire condizioni di transitabilità e sicurezza per cittadini e studenti, continuando a monitorare la situazione nel territorio comunale.

Aggiornamento neve a Faenza - ?AGGIORNAMENTO NEVE – VIABILITÀ ORE 21 di martedì 6 gennaio 2026 ?A seguito dei fenomeni atmosferici registrati in data odierna, sono in corso le attività di pulizia e messa in sicurezza delle strade. ravenna24ore.it

