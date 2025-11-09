Ddl sul consenso informato all’esame della Camera arriva in Aula il provvedimento | fino alla scuola media vietate attività priorità alla libertà educativa delle famiglie

Il disegno di legge sul consenso informato preventivo obbligatorio delle famiglie in materia di educazione alla sessualità nelle scuole giunge domani, 10 novembre 2025, in Aula alla Camera dei Deputati, dopo mesi di discussione e di audizioni presso la VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Ddl consenso informato in ambito scolastico. Adriano Bordignon, Presidente Forum delle Associazioni Familiari: “Educare all’affettività: una sfida difficile ma ... - “Educare all’affettività, in un mondo sempre più distratto e violento, non è un’opzione, ma un’urgenza educativa. Lo riporta affaritaliani.it

Ddl consenso informato. Adriano Bordignon (Forum Famiglie): “Serve rafforzare il patto educativo tra scuola e famiglia” - “Il Disegno di legge sul consenso informato e le proposte collegate, oggi all’esame della Commissione Cultura della Camera, affrontano un nodo centrale: il coinvolgimento consapevole e responsabile ... affaritaliani.it scrive

Ddl consenso informato in ambito scolastico: Bordignon (Forum delle Associazioni Familiari), “educare all’affettività è una sfida difficile ma irrinunciabile” - “Educare all’affettività, in un mondo sempre più distratto e violento, non è un’opzione, ma un’urgenza educativa. Riporta agensir.it