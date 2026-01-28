Milano, oggi. Bigagli di BMS Italia annuncia che l’uso di liso-cel permette ai pazienti con linfoma di vivere più a lungo e con una qualità migliore. Ricorda come in passato, dopo un fallimento della chemio-immunoterapia di prima linea, le opzioni restavano poche e spesso poco efficaci. Ora, invece, si apre una strada diversa, più promettente.

Milano, 28 gen. (Adnkronos Salute) - "In passato, al fallimento del trattamento chemio-immunoterapico di prima linea i pazienti con linfoma non avevano molte risorse terapeutiche e quelle disponibili non sempre garantivano risultati soddisfacenti. Con la rimborsabilità in seconda linea di liso-cel avranno sicuramente una freccia in più al loro arco che potrà garantire anche una risposta efficace e duratura in una fase precoce del trattamento, quando le risorse fisiche e le condizioni cliniche del paziente non sono compromesse come nelle linee successive. Potrebbe significare vivere più a lungo, ma anche vivere meglio". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bigagli (Bms Italia): "Con liso-cel pazienti con linfomi vivono di più e meglio"

Approfondimenti su Bigagli Bms Italia

Aifa ha deciso di estendere il rimborso per il trattamento Car-T liso-cel nei casi di linfoma.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bigagli Bms Italia

Bigagli (Bms Italia): Con liso-cel pazienti con linfomi vivono di più e meglioIn passato, al fallimento del trattamento chemio-immunoterapico di prima linea i pazienti con linfoma non avevano molte risorse terapeutiche e quelle disponibili non sempre garantivano risultati ... adnkronos.com

Bigagli (Bms): Dopo luspatercept in arrivo nuove molecole in ematologiaRoma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - L'impegno in ematologia di Bristol Myers Squibb è lungo vent’anni, durante i quali abbiamo costruito una leadership basata su 3 pilastri: l'eccellenza scientifica, ... notizie.tiscali.it

Qualcuno ha acquistato da tewaycell Cosa ne pensate del prezzo Dite che si può installare in Italia Sul sito https://tewaycell.com/it/pages/certification si trovano le certificazioni ma non so se vanno bene in Italia Grazie per l'aiuto facebook