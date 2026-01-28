Ematologo Corradini | In trattamento linfomi liso-cel efficace e a bassa tossicità

Un nuovo trattamento per i linfomi aggressivi recidivanti o refrattari sembra promettere bene. L’ematologo Corradini spiega che il meccanismo di produzione di liso-cel è molto diverso rispetto ad altri farmaci Car-T come tisa-cel o axi-cel. Si tratta di una terapia che si dimostra efficace e con meno effetti collaterali, offrendo una speranza per chi ha già provato altre strade senza successo.

(Adnkronos) – Tra le immunoterapie Car-T nel trattamento dei linfomi aggressivi recidivanti o refrattari, "il meccanismo produttivo di liso-cel è completamente diverso da quello di tisa-cel o axi-cel", le altre Car-T disponibili. Liso-cel, "a parità di efficacia, presenta una tossicità molto più bassa. Un elemento che può comportare un risparmio di costi a carico del servizio sanitario, legati alla degenza o alle complicanze della malattia". Così Paolo Corradini, professore di Ematologia all'università degli Studi di Milano e direttore della Divisione di Ematologia e Trapianto di midollo osseo della Fondazione Irccs Istituto nazionale tumori di Milano, intervenendo oggi nel capoluogo lombardo all'incontro con la stampa organizzato da Bristol Myers Squibb Italia.

