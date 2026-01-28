Elenchi regionali tra due candidati con uguale punteggio chi avrà la priorità? Pillole di Question Time

Nel question time del 12 gennaio 2026, si è parlato di cosa succede quando due candidati hanno lo stesso punteggio negli elenchi regionali del concorso. Andrea Carlino ha condotto la trasmissione su OrizzonteScuola TV, con Sonia Cannas come ospite. Si è discusso di come si sceglie chi ha la priorità in queste situazioni di parità, un problema che interessa molti aspiranti insegnanti.

Nel question time del 12 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato affrontato un tema rilevante legato al funzionamento degli elenchi regionali del concorso, con particolare attenzione alle situazioni di parità di punteggio tra candidati. Un focus specifico ha riguardato i criteri utilizzati per stabilire chi ha diritto alla precedenza in questi casi. Tali criteri di preferenza sono già noti e consolidati nell'ambito della pubblica amministrazione e sono utilizzati anche in ambito scolastico, ad esempio nelle GPS. Tra questi, rientrano motivi legati allo status personale o familiare, come l'essere orfani di guerra, avere figli a carico o l'essere in determinate condizioni di invalidità.

