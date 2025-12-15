Elenchi regionali per il ruolo dal 2026 27 | ammessi solo candidati dei concorsi ordinari Pillole di Question Time
L'articolo analizza le novità sugli elenchi regionali per il ruolo dal 2026/27, che ammetteranno esclusivamente candidati provenienti dai concorsi ordinari. Durante il Question Time dell’11 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino e Chiara Cozzetto di ANIEF hanno fornito chiarimenti importanti su questo tema.
Nel question time dell’11 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di ANIEF, è stato chiarito un punto rilevante relativo all’accesso agli elenchi regionali degli idonei. L’interrogativo riguardava la validità del concorso straordinario bis del 2022 ai fini dell’inserimento in tali elenchi. L'articolo Elenchi regionali per il ruolo dal 202627: ammessi solo candidati dei concorsi ordinari. Pillole di Question Time . Orizzontescuola.it
ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO
