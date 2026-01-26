All'Australian Open 2026, Iga Swiatek si impone facilmente su Maddison Inglis, vincendo 6-0, 6-3 in poco più di un'ora. Con questa vittoria, la tennista polacca si qualifica per i quarti di finale del torneo, confermando la sua posizione tra le protagoniste del torneo femminile.

Nell’incontro di chiusura degli ottavi di finale del tabellone del singolare femminile la polacca Iga Swiatek domina l’australiana Maddison Inglis 6-0 6-3 in un’ora e tredici minuti e approda in scioltezza ai quarti di finale. Nel prossimo turno la testa di serie numero due affronterà, in uno scontro di alto livello, la kazaka Elena Rybakina. La numero due del mondo difende a zero il turno di battuta inaugurale e, sull’errore da fondo dell’avversaria, timbra il break del 2-0. La polacca, dopo aver rimontato da 0-30, sigla il 3-0 con il rovescio lungolinea e sulla palla in rete di Inglis le strappa nuovamente il servizio per il 4-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026, Iga Swiatek domina Inglis e approda ai quarti di finale

