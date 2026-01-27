Porto Azzurro rissa in carcere | feriti tre detenuti e un agente

Una violenta rissa è scoppiata nel carcere di Porto Azzurro nel tardo pomeriggio di oggi. Tre detenuti e un agente sono rimasti feriti nello scontro tra i detenuti nel reparto. L’allarme è scattato attorno alle 19, e sul posto sono intervenuti immediatamente i rinforzi della polizia penitenziaria. Le condizioni delle persone coinvolte non sono gravi, ma l’episodio ha scosso la struttura e riaperto il dibattito sulla sicurezza all’interno delle carceri. La direzione ha avviato le verific

