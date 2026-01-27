Porto Azzurro rissa in carcere | feriti tre detenuti e un agente
Una violenta rissa è scoppiata nel carcere di Porto Azzurro nel tardo pomeriggio di oggi. Tre detenuti e un agente sono rimasti feriti nello scontro tra i detenuti nel reparto. L’allarme è scattato attorno alle 19, e sul posto sono intervenuti immediatamente i rinforzi della polizia penitenziaria. Le condizioni delle persone coinvolte non sono gravi, ma l’episodio ha scosso la struttura e riaperto il dibattito sulla sicurezza all’interno delle carceri. La direzione ha avviato le verific
PORTO AZZURRO (ISOLA D’ELBA) – Una rissa tra detenuti è scoppiata intorno alle 19 di oggi, 27 gennaio 2026, all’interno del carcere di Porto Azzurro, all’interno di un reparto della struttura. Per cause ancora in corso di accertamento alcuni detenuti si sono scontrati, la situazione è rapidamente degenerata coinvolgendo almeno una trentina di detenuti. Gli agenti della polizia penitenziaria sono riusciti a riportare l’ordine ed evitare conseguenze più gravi. Sul posto è intervenuta anche la Misericordia di Porto Azzurro con tre ambulanze, attivate per prestare soccorso a tre detenuti rimasti feriti e a un agente della polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Maxi rissa nel carcere di Porto Azzurro, feriti tre detenuti e un agente della polizia penitenziariaElba (Livorno), 27 gennaio 2026 – Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 27 gennaio, all’interno del carcere di Porto Azzurro, dove è scoppiata una maxi rissa tra detenuti all ... lanazione.it
