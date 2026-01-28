Economia Istat | ricchezza delle famiglie in calo del 5%

La ricchezza delle famiglie italiane è calata di oltre il 5% rispetto al 2021. Secondo i dati dell’Istat, il forte aumento dell’inflazione nel 2022 ha pesato sui risparmi e sui patrimoni delle famiglie, che ora hanno meno soldi a disposizione rispetto a due anni fa. La situazione si fa sentire su molte famiglie, che devono fare i conti con un potere d’acquisto più basso.

La ricchezza delle famiglie italiane è scesa di oltre il 5% rispetto al 2021 a causa della forte inflazione del 2022. È quanto emerge da un report Istat-Bankitalia. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

