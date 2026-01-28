Ecco l’opzione b di Trump in Venezuela

Trump torna a criticare gli Stati Uniti e chiede ai venezuelani di trovare una soluzione ai loro problemi. Durante un comizio, ha detto chiaramente che non vuole più interferenze dall’estero e invita i politici locali a risolvere le divergenze senza più ordini di Washington. La sua voce si aggiunge alle tante che chiedono un cambio di approccio sulla crisi venezuelana.

"Basta con gli ordini di Washington sui politici in Venezuela, sia la politica venezuelana a risolvere le nostre divergenze". Durante un incontro con un gruppo di lavoratori del settore petrolifero, Delcy Rodriguez, presidente ad interim del Venezuela, ha detto di voler cambiare atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti, rispetto alla condiscendenza dimostrata dall'inizio dell'anno, in seguito all'arresto di Nicolas Maduro. Forse la nuova leader del regime venezuelano non vuole più cooperare con il presidente Donald Trump, o almeno compiere alcune delle condizioni, tra cui quella di interrompere i rapporti diplomatici con alleati scomodi per l'America come lo sono Iran, Cina e Russia.

