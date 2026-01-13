Attacchi cyber strike mirati e opzione Maduro | ecco come Trump può colpire l' Iran

Negli ultimi giorni, si sono intensificate le tensioni tra Stati Uniti e Iran, con possibili azioni mirate da parte di Trump. Le strategie comprendono attacchi cyber, strike selettivi e l'eventuale utilizzo dell'

"L'aiuto è in arrivo". Dopo giorni di speculazioni Donald Trump pone fine alle speculazioni: gli Usa sono pronti a colpire l'Iran per fermare il massacro dei manifestanti che da giorni occupano le strade contro il regime degli ayatollah. "Ho cancellato tutti gli incontri con i funzionari iraniani fino a quando non cesserà l'insensato massacro dei manifestanti. Miga!!! (Make Iran Great again, ndr)", ha scritto Trump sul social Truth. Proprio oggi il tycoon dovrebbe incontrare di nuovo il team del Pentagono per ripassare tutti i piani sul tavolo insieme a al segretario alla Guerra Pete Hegseth, il capo di stato maggiore Dan Caine e il segretario di Stato Marco Rubio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Attacchi cyber, strike mirati e "opzione Maduro": ecco come Trump può colpire l'Iran Leggi anche: Dopo Maduro, Trump e Netanyahu mettono nel mirino Khamenei. Bibi: “Pronti a colpire l’Iran” Leggi anche: Iran, media: “Trump e Netanyahu hanno accordo per colpire”. E Teheran accusa Israele Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Iran al centro della crisi: Trump pronto a colpire, le mosse USA che possono ribaltare tutto. Attacchi cyber, strike mirati e "opzione Maduro": ecco come Trump può colpire l'Iran - Donald Trump alza la pressione sull’Iran mentre alla Casa Bianca si moltiplicano le opzioni sul tavolo: cyberattacchi, raid mirati o un’escalation militare. ilgiornale.it

Israele bombarda Doha: “Attacchi mirati per colpire alti ufficiali di Hamas”. Il Qatar: “Non tollereremo” - L’aviazione israeliana ha effettuato un “attacco mirato” contro la leadership di Hamas nella capitale del Qatar, Doha. blitzquotidiano.it

Attacchi preventivi, la nuova cyber-strategia USA - Il Pentagono ha bisogno di essere protetto dai sempre più ricorrenti attacchi, e contemporaneamente si sta ... tomshw.it

Attacchi informatici, industria sotto pressione nel report #Kaspersky per il 2025. @KasperskyLabIT #cybersecurity #IT #OT #AI #supplychain #phishing - Meccanica Plus meccanica-plus.it/attacchi-infor… x.com

Gli attacchi e sabotaggi cyber, le flotte fantasma di petroliere in navigazione nel Nord Europa o i droni in volo sulle infrastrutture del Continente non cambiano la sostanza. In tema di sicurezza e scenari militari «la logica della territorialità continua a dominare», - facebook.com facebook

