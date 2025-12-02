Gli Stati caraibici stanno aiutando l'America nelle operazioni militari svolte contro i narcos del Venezuela. La Repubblica Dominicana e Trinidad e Tobago hanno scelto di ospitare forze militari e strutture logistiche per facilitare i piani del Pentagono, mentre Grenada, seppellita l'ascia di guerra dopo gli anni '80, sta valutando la medesima possibilità. Mentre il dispositivo militare statunitense dei Caraibi continua ad ampliarsi come non accadeva dalla Guerra Fredda, e la tensione tra Stati Uniti e Venezuela cresce, la Casa Bianca e il Pentagono chiedono il supporto dei piccoli Stati caraibici, disegnando una nuova strategia che combina contrasto al narcotraffico alla pressione politica e alla proiezione di forza nella regione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Radar e Marines e aleati: ecco il fronte anti-Venezuela di Trump