Allerta neve nel Comasco e in Lombardia | ecco dove

L’allerta neve nel Comasco e in Lombardia è stata emessa dalla Protezione civile per venerdì 23 gennaio 2026. La previsione riguarda diverse zone della regione, con particolare attenzione alle aree più esposte al rischio neve. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti ufficiali e di adottare le necessarie precauzioni per garantire sicurezza durante le condizioni meteorologiche avverse.

La Protezione civile ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio neve valida per la giornata di venerdì 23 gennaio 2026, che riguarda diverse zone della Lombardia e anche alcune aree del Comasco. La neve potrebbe arrivare anche in pianura e in città, ma in quantitativi modesti. L’allerta interessa infatti soprattutto le zone prealpine: le Prealpi comasche e lecchesi, le Prealpi varesine, la Valchiavenna e alcune aree della Valtellina, come indicato nello schema ufficiale. Nel Comasco, quindi, l’attenzione è concentrata in particolare sulle Prealpi comasche e lecchesi, dove sono possibili le maggiori criticità legate alle nevicate.🔗 Leggi su Quicomo.it

