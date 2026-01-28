Ecco il marito finalmente ha un volto Gabriel Garko sposato chi è davvero Giorgio e cosa fa

Gabriel Garko ha finalmente mostrato il volto del marito. Dopo due anni di silenzio e mistero, l’attore ha svelato chi è davvero Giorgio, il suo compagno di vita, senza grandi cerimonie o annunci pubblici. Solo pochi amici e testimoni erano presenti al matrimonio, che ora sembra più reale che mai.

Si chiama Giorgio l'uomo che, lontano dai riflettori e senza alcun annuncio pubblico, due anni fa ha sposato Gabriel Garko davanti a soli due testimoni. Fino a oggi la sua figura era rimasta completamente nell'ombra, protetta da una riservatezza assoluta che l'attore ha sempre rivendicato come scelta di vita. A rompere il velo è stato il settimanale Chi, che ha immortalato Giorgio per le strade di Roma, proprio al fianco di Garko, durante un pomeriggio qualunque fatto di commissioni e normalità. Dell'esistenza di Giorgio è stato lo stesso Gabriel Garko a parlare pubblicamente per la prima volta, durante l'ultima puntata di Verissimo, incalzato dalla classica domanda sull'amore di Silvia Toffanin.

